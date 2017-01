John Terra kan geen gitaar meer spelen na inbraak: “Ik voel me verkracht”

Maasmechelen - Charmezanger John Terra (65) kan geen gitaar meer spelen omdat zijn rechterarm het laat afweten. Vlak voor de jaarwisseling kreeg de Maasmechelaar die nu in Meise woont inbrekers over de vloer. “De stress heeft zich in mijn rechterarm genesteld. “Ik voel me verkracht. Dat omschrijft mijn gevoel nog het best”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

“Het voelt alsof er iets bij me is binnengedrongen, een verschrikkelijk gevoel waar ik maar niet van af raak en dat mijn hele leven overheerst”, aldus de Limburger. “Ze hebben me iets afgenomen en ik slaag er maar niet in de knop om te draaien”, zegt hij. En dat twee weken voordat hij zijn Neil Diamond-tour zou aanvatten.

Terra schreeuwde de inbrekers het huis uit. Volgens zijn arts lijdt hij aan posttraumatische stress. En dat uit zich in zijn gitaarspel. Zo is hij naar eigen zeggen het gevoel in drie vingers verloren en voel zijn arm vanaf de schouder doof. “Dat nieuwe symptoom ervoer ik het voor het eerst tijdens de repetities voor mijn Neil Diamond-tour”, zegt hij in de krant. “Na een kwartier spelen moest ik telkens mijn gitaar opzijleggen. Intussen is het zo ver uitgezaaid dat van gitaarspelen geen sprake meer is. Mijn rechterhand is mijn slaghand, maar ze is nu totaal onbruikbaar.”

“Lach me maar uit”

Toch kan er een glimlach vanaf bij de Maasmechelaar: “Ja, lach mij maar eens goed uit. Dat zou ik zelf vroeger ook altijd gedaan hebben na zo’n verhaal. Ik vind dit ook belachelijk. Maar nu is het slopend. Ik hoop dat ik de knop snel kan omdraaien.”

“Schrijven, de dagelijkse dingen: ze lukken niet meer. Ten einde raad ben ik naar een osteopaat geweest. Liefst vier punten in mijn lichaam moesten gekraakt worden omdat ze volledig klem zaten. Ik hoop écht dat de MRI-scan wat duidelijkheid geeft. Want dit is onleefbaar”, besluit hij.