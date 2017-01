Kylie neemt afscheid van ‘Minogue’

De Australische zangeres Kylie Minogue (48) wil graag de achternaam van haar verloofde Joshua Sasse overnemen. Dat zegt ze in een interview met The Daily Mail.

“Ik zal zeker Sasse overnemen, maar ergens zal er wel Minogue in verwerkt worden. Als je een andere naam neemt, maak je een statement. Kylie Sasse is overigens een uitstekende podiumnaam”, klinkt het. Ze voegt er nog aan toe dat niemand meneer Minogue wil zijn. “Dat apprecieer ik helemaal”, zegt ze ‘Spinning Around’-zangeres.

Foto: Photo News

Kylie - momenteel nog - Minogue en Joshua Sasse kondigden begin vorig jaar aan dat ze gaan trouwen. Wanneer ze precies in het huwelijksbootje treden is niet bekend. “Er is geen haast bij. Ik geniet ervan om verloofd te zijn. Iedereen is blij voor ons en mijn familie vindt mijn toekomstige fantastisch”; geeft ze nog mee.