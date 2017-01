"Racezitje bij Mercedes is niet de beste keuze voor zijn F1-carrière"

Het valt bijna niet te geloven maar Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff gelooft dat een promotie van Pascal Wehrlein naar het Mercedes F1-team de carrière van de Duitser in gevaar kon brengen.

Hoewel Pascal Wehrlein initieel aanzien werd als de grootste kanshebber op het zitje van Rosberg, koos Mercedes om Rosberg te vervangen door Valtteri Bottas. Daardoor kwam er kritiek op het team uit Brackley dat het haar jonge rijders overslaat. Wehrlein maakt immers deel uit van het talentenprogramma van Mercedes voor jonge rijders. Wehrlein zal in 2017 echter voor Sauber racen.

Wolff, teambaas bij Mercedes, verdedigde zijn keuze en zei dat hij trachtte te vermijden om de carrière van Wehrlein in gevaar te brengen.

"Hij is een snelle rijder en was één van de kanshebbers", zei Wolff. "Maar hij is zich nog aan het ontwikkelen. Hij moet fouten kunnen maken en kunnen leren. Dat kon hij niet doen bij ons. Kijk naar Sergio Pérez of Kevin Magnussen, zij kwamen te vroeg bij McLaren en waren niet voorbereid."

Een ander voorbeeld waar een vroege doorstroming naar een topteam wel opbracht, is Max Verstappen. De Nederlander reed als 18-jarige al voor Red Bull Racing. Wolff benadrukte dat Verstappen ook een ontwikkelingsperiode doormaakte bij Toro Rosso.

"We mogen niet vergeten dat ook Max zich moest ontwikkelen. Red Bull bereidde hem perfect voor, eerst met oefentrainingen op vrijdag, dan anderhalf seizoen bij Toro Rosso. Wanneer hij aankwam bij Red Bull moest hij ook niet vechten om de wereldtitel of strijden met een rijder zoals Lewis Hamilton. Hij won één race, waarvan wij er negentien wonnen. Hij deed ook niet steeds vooraan mee. Hij maakte fouten, zoals in Monaco of Austin. Een jonge rijder moet de kans krijgen om die fouten te maken. Er zijn immers geen tweede kansen."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: