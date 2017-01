Oppositie dient klacht in tegen Hoeve Jan: “Bizarre kosten doen fraude vermoeden”

Houthalen-Helchteren - De oppositie in Houthalen-Helchteren gaat vandaag een klacht indienen bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en bij de provinciegouverneur wegens fraude bij horecazaak Hoeve Jan op domein Kelchterhoef. Volgens de oppositie moet de zaak zelfs onmiddellijk gesloten worden, omdat het brandweerverslag ontbreekt.

Hoeve Jan is eigendom van de gemeente Houthalen-Helchteren, maar de zaak wordt uitgebaat door een privé-investeerder.

Bizarre kosten

"We hebben één factuur van liefst 19.000 euro nagetrokken van een firma Van de Kerkhoven uit Sittard in Nederland. Die firma is nergens te vinden en navraag bij de Kamer van Koophandel in Nederlands-Limburg leert ons dat die zaak gewoon niet bestaat. Het gaat bijgevolg om een valse factuur en dus simpelweg om fraude. Toeval of niet, maar het bedrag zou contant betaald zijn. Je kan als gemeente toch geen bedragen uitbetalen op basis van dit soort valse facturen?"

