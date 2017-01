Donald Trump komt nog dit jaar naar ons land

De verwachting is dat de Amerikaanse president Donald Trump een eerste keer in ons land zal zijn tijdens een NAVO-top ­onder staatshoofden, waarbij ook het nieuwe hoofdkwartier van de ­NAVO in Brussel zal worden ingewijd.

De exacte datum is nog niet bekend, maar de ­NAVO- vergadering wordt wellicht gekoppeld aan de bijeenkomst van de G7 op 26 en 27 mei op Sicilië. Trump zou dan op 24 en 25 mei in Brussel zijn. De nieuwe gebouwen van de NAVO zijn nog niet klaar, maar tegen eind mei zou dat zeker het geval moeten zijn.

Een andere optie is dat de NAVO-top plaatsvindt in het begin van juli. Dan staat in het Duitse Hamburg een bijeenkomst van de G20 op de agenda. Ook daar zullen Trump en andere NAVO-leiders aan­wezig zijn.