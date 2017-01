Eerste baby te zien in ‘The Sky Is the Limit’

Het programma ‘The Sky is the Limit’ heeft er een paar jaar op moeten wachten, maar de eerste ‘Sky’-baby is een feit. Dave Wauwermans, de man die zijn fortuin vergaarde met de verkoop van matrassen, is vader geworden van een dochter. De baby zal te zien zijn in seizoen 4, dat op 7 februari van start gaat.

Toen Dave ‘Deefje’ Wauwermans (47) drie dagen geleden de persvoorstelling van het vierde seizoen van The Sky Is the Limit bijwoonde, lag zijn vrouw Kristina (35) in het ziekenhuis van Edegem. Ze stond op het punt om te bevallen, maar werd donderdag naar huis gestuurd. Vrijdagochtend moest er dan toch met een rotvaart van Knokke naar Edegem gereden worden, waar Kristina amper een uur later beviel van haar eerste kind. Het is een meisje geworden: Arnella, 3.370 gram en 52 centimeter.

“Ik heb Dave meteen na de bevalling gesproken”, zegt programmamaker Peter Boeckx. We hadden al een afspraak dat we iets rond de baby zouden doen. In het ziekenhuis laat ik het gezin met rust, we hebben een mooie scène gepland bij de thuiskomst.”