Datovoc wordt in derby niets in de weg gelegd

Irina Jelesnova: een topwedstrijd van mijn dames. Een eerste set om van te dromen. 25-10 zegt genoeg, alles was perfect. De set erna maakten we het onszelf moeilijk door liefst 5 opeenvolgende opslagmissers. Maar onze dames vochten terug. In set drie speelden we de perfecte Side out en hielden we alles onder controle. As, heen 3-1, kon geen vuist maken.

Datovoc liep van As weg bij 8-7 in de openingsfase. Janssen op service zette de bezoeksters vast: 14-7. Het blok van Vinkesteyn rendeerde, Guelinckx koos voor een slimme plaatsbal en Hawinkel heerste op de hoek: 20-8. De aanval draaide niet. Via 22-9 en 24-10 stonden afgetekende cijfers het bord. Jaraco nam voorsprong bij 7-8 in de tweede set. Na vier opslagmissers van Ambiorix. Schaekers en Vrijens joegen de spanning op: 13-17. Maar het killblok van Moors en Vinkesteyn werkte voortreffelijk. Valkenborg schitterde in de lage verdediging: 23-19, 24-21. Een opslagmisser deed de rest. Kowalska stuurde de thuisploeg naar 13-9. Dan trok Gielen nog een offensief blikje smashes open: 17-19. Ook Anke Nijst had haar inbreng tot 21-21. Maar Kowalska en Vinkesteyn, sterk in het midden, lieten As ter plaatse.

Pieter Walbers: De sfeer was uitgelaten en uiterst sportief. We hadden een vol huis en beide teams gingen er vol voor. Dat maakte het ook super op gebeid van ambiance. Sportief bekeken stellen we de stand tussen ons en as gelijk 1-1. De mentaliteit zat ook super in de ploeg. De controle bleef behouden. Uitblinkers waren Valkenborg op libero en Jansen in aanval en serve. Ook Hawinkel toonde haar kwaliteit.

Patricia Kowalska was tevreden: “We hielden het tempo hoog. Het was een totaalprestatie. We zijn klaar om nog mooie dingen te doen dit seizoen.”

Teleurstelling

Bij As wisten ze maar al te goed dat Datovoc de overwinning niet gestolen had. Katrien Gielen was dan ook teleurgesteld: “Dit is balen. We hebben de nederlaag vooral aan onszelf te wijten. We sliepen denk ik nog in de 1ste set, onze foutenlast was te hoog om aanspraak te kunnen maken op de overwinning.”

Ook haar medespeelster Kim Vrijens deelde dezelfde mening: “We hadden hier zo’n goede wedstrijd willen spelen tegen onze Limburgse collega, maar gaven te weinig thuis op de afspraak. We moeten volgende week opnieuw aanknopen met de overwinning tegen Michelbeke.”

Jo Santermans vatte het tot slot samen: “Ik kan er maar 1 woord over zeggen: oververdiende overwinning van Tongeren. Op zich is dat geen schande, maar ze moesten zelfs niet goed spelen. Echte baaldag voor ons. We moeten ons herpakken om niet in de gevarenzone te geraken.”

Sets: 25-10, 25-23, 25-22. Tongeren: Moors 5, Janssen 6, Vinkesteyn 9, Hawinkel 18, Guelinckx 5, Kowalska 8. Libero: Valkenborg. Kwamen in: Legerstee 0, Claes 0. As: Gielen 11, De Grave 0, Vrijens 7, Mattheuwsen 3, Hoeyberghs 0, L. Schaekers 9. Libero: Xhofleer. Kwamen in: Ceustermans 0, H. Schakers 0, Palmers 3, Nijst 4.Scheidsrechters: Van Loey en Boulanger.