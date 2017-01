Limburgers slaan pas toe in het laatste kwartier

Hubo Initia Hasselt ontfutselde Hurry Up uit Zwartemeer de laatste kans op deelneme aan de final four maar het wordt ook de nieuwe leider in de BeNeleague. Initia profiteert daarmee optimaal van de nederlaag van Tongeren op het veld van Bevo.

Coach Martijn Vlijm van Hurry Up verklaarde in de aanloop naar deze wedstrijd dat hij zijn ploeg niet meer in aanmerking zag komen voor deelname aan de final four over een paar weken in Hasselt. Maar de spelers van Vlijm stonden op scherp en maakten het Hasselt drie kwartier lang meer dan moeilijk.

De thuisploeg begon nochtans stevig. Buciuman rondde de eerste aanval netjes af, Ook Robyns en Bogaerts hadden bij hun eerste poging succes. Doelman Vanbrabant deed zijn duit in het zakje door twee strafworpen onschadelijk te maken. Hasselt leek een rustige avond te zullen hebben maar dat was niet met Trainavicius en Boonstra gerekend. De twee opbouwers van Hurry Up kregen bij momenten de rode loper uitgerold. Ze scoorden te gemakkelijk waardoor hun ploeg niet alleen kon aanklampen maar het in de slotfase van de eerste helft zelfs kon overnemen. Ooms scoorde nog in de laatste seconde van de eerste helft en beperkte de schade voor de Limburgers aan de rust tot één doelpunt, 13-14.

En de bezoekers bleven ook in de tweede helft lange tijd bij de les. Bij 17-17 (35') en 21-20 (40') hadden ze nog altijd uitzicht op de overwinning. Maar de Nederlanders zaten door hun beste krachten heen. Tegenover de storende foutjes bij de Nederlanders in aanval zette Initia een puike organisatie achterin neer. Tien dolle minuten leverden Initia - met een trefzekere Van Criekinge in de hoofdrol - een voorsprong van zes doelpunten op, 27-21. Wedstrijd gespeeld en voor de Limburgers het sein om de voet van het gaspedaal te halen.

Wedstrijdritme

“Van deze wedstrijd onthou ik alleen de overwinning”, reageerde coach Vladimir Tomanovic meteen na afloop. “De manier waarop was even niet belangrijk. We hebben met het oog op de final four een moeilijke hindernis genomen. Volgend weekend winnen van Tongeren en het eerste doel is bereikt. Ik heb nagenoeg alle spelers spelgelegenheid kunnen geven. Iedereen heeft na een lange winterstop weer wat wedstrijdritme kunnen opdoen. Niet onbelangrijk met het zware nog af te werken programma in het achterhoofd En ik neem ook mee dat Bart Köhlen er een geslaagd wederoptreden heeft opzitten, dat Simon Ooms ook weer helemaal fit is. Dat Mattias Van Criekinge zich op de linker flank echt in de kijker speelde is een niet onbelangrijk detail. De kaarten liggen gunstig om de laatste rechte lijn van deze BeNeleague in te gaan.”

SCHEIDSRECHTERS: Evers en Tuinstra.INITIA HASSELT: Vanbrabant, Vonckx, Houbrechts 2, Ooms 4, Adams 4, Buciuman 1, Roelants 2, Robyns 3, Van Der Goten, Köhlen 3, Bogaerts 6, Van Criekinge 6, Haesevoets 1, Vossen 1.HURRY UP: Greevink, Hemmes, Suelman 1, Falke 5, Mik 1, Boonstra 4, Bernatavicius, Trainavicius 8, Berendsen 4, Fiege, Katsikis 3, Marx 2, Aagaard.