“Gevoel van tegen Hasselt”

Vanop de eigen helft scoren in het lege doel aan de overkant. Dat is even lastig als blind een prop papier gooien in een vuilbak in een uithoek van de kamer. Toch lukte het Houthalen vrijdag drie keer na rust, toen Charleroi alles op alles zette. Het leverde Celtic na Hasselt een nieuwe stuntzege op. “De andere resultaten vallen ook mee, ik denk dat we al gered zijn”, becijferde manager Eddy Martens.

Van in de eerste minuut had je al het gevoel dat Celtic iets kon rapen tegen Chaïbaï, Liliu en Co. Lucio was geblesseerd.

“We hadden al de hele week dat gevoel, net zoals tegen Hasselt”, vertelde Petros Papanicolaou. “Hierdoor waren we misschien iets té hevig. We stonden snel op vijf fouten en konden zo geen druk meer zetten.”

1-1 halfweg was logisch. Petros Papanicolaou - poort en punter - scoorde knap. Vader/coach Nico Papanicolaou vroeg zijn spelers om na de pauze meer lef te tonen, rekening houdend met de krappe, bezoekende bank. Na amper 28 seconden loonde dit al. Servet Yazgan nam snel een vrijschop, Valenti kon niet in rook opgaan en kreeg zijn tweede geel.

“Slim, hè?”, knipoogde Yazgan. “Nadien moest ik zelf oppassen – ik had al geel. Zeker toen Qoli me een slag gaf.”

In overtal scoorde Celtic - opnieuw via uitblinker Papanicolaou - de 2-1.

“Vanaf toen was het geloof nog meer aanwezig”, wist Petros. “We liepen zelfs uit naar 4-1. Helaas slikten we binnen de minuut opnieuw twee tegengoals toen ze met vliegende keeper speelden. Ze profiteerden van slecht positiespel. Zo hadden ze in de heenmatch ook 0-1 omgebogen in 2-1.”

4-3 stond het nu, maar nog tien minuten op de klok... Zou dat wel goed komen? Jawel. Celtic kwam amper nog over de middenlijn maar trapte nog twee keer raak vanop de eigen helft. Ter Linden en Idlaasri deden wat Arslan hen eerder had voorgedaan. Het volstond om Charleroi af te houden.

Extra deugd

“De zege doet mij extra deugd na negen jaar Charleroi”, jubelde de Turkse spits Oughuzan Arlsan. “Ik heb er nog veel vrienden, maar dit seizoen ga ik tot het uiterste voor Houthalen. Jammer dat we al zoveel domme punten verloren, maar na Hasselt pakken we nu ook de scalp van Charleroi, daar mogen we trots op zijn. We zijn in staat tot het beste en het slechtste. Vandaag was het uitstekend, zeker de mentaliteit. Onze kapitein gaf weer het goede voorbeeld.”

Pappanicolaou junior bleef bescheiden: "Het doet vooral deugd dat ik weer pijnvrij ben. Vorig seizoen vreesde ik voor het einde van mijn carrière, nu kijk ik vooruit."