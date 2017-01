Nevok opnieuw nummer één

Nevok Gruitrode heeft zich zaterdagavond opnieuw tot ploeg van Meeuwen-Gruitrode gekroond. Nevok won - net als in de heenronde - de burenstrijd tegen SK en komt zo opnieuw de top vijf binnen. De bezoekers maakten pas na rust (1-0) het verschil: 2-3. “Wij hebben niet laten zien dat we deze derby absoluut wilden winnen”, reageerde Meeuwen trainer Ulenaers teleurgesteld.

Een bevroren en moeilijk bespeelbaar veld maakte goed voetbal onmogelijk. Toch probeerden zowel Meeuwen als Gruitrode voor voetballende oplossingen te zorgen. Dat lukte iets beter bij de bezoekers en zo schoot Vandersteegen al snel voorlangs en zag Smits zijn poging tegen de paal belanden.

Grote kansen bleven uit, tot bezoeker Jo Geebelen zich vlak vóór rust verkeek op een doorgekopte bal. “In een alles-of-niks-poging probeerde ik nog te anticiperen, maar Nijs nam de bal goed mee en kon met een mooi lobballetje de 1-0-ruststand op het bord brengen”, gaf Geebelen zijn foutje toe. “Gelukkig beschikken wij over voldoende kwalitieit om met enkele flitsen alsnog de overwinning naar ons toe te trekken.”

Meeuwen kwam immers te slap uit de kleedkamer en daar profiteerden de bezoekers van om binnen de vijf minuten de situatie recht te zetten. Maassen zorgde voor de gelijkmaker na een mooi opgezette combinatie met Vandersteegen en Rutger Cardeynaels moest zijn hoofd maar tegen een perfecte voorzet van Smits zetten om de 1-2 binnen te koppen.

Meeuwen moest nu wel komen, waardoor Gruitrode ruimte kreeg. Peeters rondde een perfect uitgespeelde counter af: 1-3. Match gespeeld en daar kon ook de late aansluitingstreffer van Rogiers niets meer aan veranderen. “Bij mijn 1-0 was misschien wel een gelukje gemoeid, maar ik weet niet waarom we zo slap aan de tweede helft begonnen”, stelde Dylan Nijs zijn ploeg in vraag. “We hebben nadien nog wel geprobeerd, maar de overwinning van Gruitrode was al bij al verdiend.”

“We speelden vandaag veel te plat. In de eerste helft maakte het doelpunt dat wel nog goed, maar ook na de pauze lieten we niet zien dat we deze derby absoluut wilden winnen. Op dit moment is Meeuwen beter, maar ik ben blij dat ik trainer mag zijn van een jonge ploeg met nog heel wat progressiemarge”, voegde trainer Ulenaers daar aan toe.

Nick Maassen had met zijn gelijkmaker een belangrijk deel in de winst van Gruitrode. “Tijdens de rust hebben we elkaar opgepept en we kwamen dan ook scherp uit de kleedkamer. Gelukkig konden we de rollen snel omkeren. Deze omstandigheden liggen mij wel. Op zo’n veld zijn de aanvallers en technisch vaardige spelers in het voordeel.”

MEEUWEN: Knevels, Grobben, Ulenaers, Scheelen, Vanbuel (81' Hermans), Houben (64' Bogaerts), Rogiers, Vreys, Nijs, Jaenen, Franssen (81' Bahtiyar). GRUITRODE: Florczak, Zang, Jan Lemmens, Sander Cardinaels, Geebelen, Rutger Cardeynaels (87' Flipkens), Smits, Koen Lemmens, Bosmans, Vandersteegen (54' Peeters), Maassen. DOELPUNTEN: 42' Nijs 1-0, 49' Maassen 1-1, 52' Rutger Cardeynaels 1-2, 78' Peeters 1-3, 88' Rogiers 2-3. SCHEIDSRECHTER: Claesen. TOESCHOUWERS: 200. (bs)