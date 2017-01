“In Wellen deden we het ook zo”

Met nog een half uur te gaan leek Zepperen Brustem met 0-2 op het bord gewonnen spel te hebben. Voor Tomas Daumantas het sein om gelijktijdig Van Caubergh en Palaia van de bank te halen en dat bleek een heldere ingeving van de thuiscoach, want een kwartier later stond het zowaar 3-2. Palaia tekende voor de aansluitingstreffer en Van Caubergh schilderde verdediger Missotten twee corners perfect op de knikker.

Zo kreeg Termien uiteindelijk toch wat het verdiende: de drie punten. Constant was Termien immers op zoek geweest naar openingen in de dichte afweer van de bezoekers. Soms vond het die ook, maar het was Zepperen Brustem dat op enkele zeldzame counters scoorde. Eerst werkte Nyns een 'assist' van Termienverdediger Vanoppen perfect af en kort na de rust benutte P. Lormans een tegenactie langs Ait Salah en Wijnrocx om tot 0-2 te verhogen. "Foei, foei, foei", klonkt het bij de ontgoochelde thuisaanhang, maar tegelijk ook "komaan jongens, het is nog niet gedaan". Op de tribune was men immers ook van mening dat al die druk niet zonder resultaat kon blijven. En zowaar. Termien bracht Van Caubergh en Palaia in en ging nog offensiever spelen. Zepperen Brustem kwam nog nauwelijks aan omschakelen toe en moest uiteindelijk nog buigen. Palaia nam een opnieuw voorgetrokken corner in één tijd succesvol op slof en verdediger Missotten kon aan de eerste paal twee corners van Van Caubergh langs de 18-jarige reservedoelman van Zepperen Brustem -hij ranselde nog enkele harde schoten knap uit de kruising- staalhard binnenkoppen. In de laatste tien minuten ging Zepperen Brustem plots wel aanvallen. Uit noodzaak natuurlijk en ook doordat Termien vooral aan het beveiligen van zijn voorsprong ging denken. Verjans en Wijnrocx hadden nog kunnen scoren, maar uiteindelijk kreeg het paard de haver die het verdiende. Bezoekend trainer Pauls was natuurlijk ontgoocheld. "We worden gepakt op drie corners. Nochtans had ik mijn spelers vooraf duidelijk op papier gezet dat Termien langs Voorn, Pellegriti en Missotten gevaarlijk was op stilstaande fasen. Veel hebben wij voor de rest niet weggegeven." Niels Van Caubergh glunderde. "Vorige week was ik zwak ingevallen. Ik moest vandaag iets rechtzetten. Ik geef mijn corners altijd tussen de eerste paal en het penaltypunt. Deed ik vroeger bij Wellen ook. Missotten heeft er toen op die manier zeker tien gemaakt." Termiencoach Daumantas vatte de basis van de zege in één zin samen: "De wil om te winnen was groot."

SCHEIDSRECHTER: Leesen. TERMIEN: Bruno, Croonen, Vanoppen (60' Van Caubergh), Voorn, Yildiz, Baur (90' Tulleneers), P. Jeunen, Schoonbroodt (60' Palaia), Missotten, Pellegriti, Philipsen. ZEPPEREN BRUSTUM: Cops, Droogmans (42' Diels), Wijnrocx, T. Lormans (87' Hendrix), Nyns (76' Sariaydin), Hayen, P. Lormans, Stas, Billen, Verjans, Ait Salah. DOELPUNTEN: 35' Nyns 0-1, 57' P. Lormans 0-2, 64' Palaia 1-2, 71' Missotten 2-2, 77' Missotten 3-2. GELE KAARTEN: Pellegriti, T. Lormans, P. Lormans, Philipsen. TOESCHOUWERS: 150. (jc)