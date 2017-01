Uitblinker Huseyin Bilican breekt de ban voor Hasselt

Sporting Hasselt kon eindelijk nog eens de drie punten pakken. Het was uitblinker Huseyin Bilican die de ban brak voor de Hasselaren en zo de verdiende zege binnen haalde.

Van 24 september in de thuismatch tegen Patro was het geleden dat Sporting de zoete smaak van de overwinning nog eens mocht proeven. Aanvaller Huseyin Bilican, al een hele tijd sterk bezig, opende net na de rust de score met het hoofd. “Ik voelde dat die bal daar terecht ging komen en stond op de juiste plaats. Deze zege is een kantelmoment. Eigenlijk hadden we vorige week al moeten winnen, maar nu bewijzen we toch dat we onder druk kunnen spelen. Als je lang niet kan winnen, dan ga je twijfelen. Deze winst gaat ons vertrouwen geven.”

Favoriete plaats

Het was voor Bilican nog maar zijn eerste doelpunt van het seizoen. “Normaal maak ik altijd een 15-tal goals per seizoen. Maar ik speel nu pas op mijn favoriete plaats. Op de flank ben ik op mijn best.”

Het bevroren veld was ook een bondgenoot voor de snelle Bilican. “In deze omstandigheden is de aanvaller in het voordeel. Verdedigen op zo’n harde ondergrond is altijd moeilijker. Daar hebben we gebruik van gemaakt.”

Di Lallo: “Alles komt in orde. Met deze drie punten ben ik echt heel tevreden. We moeten verder werken en zo blijven voetballen.”

SCHEIDSRECHTER: deckers. DOELPUNTEN: 47’ Bilican 1-0, 53’ De Wilde (own goal). SPORTING HASSELT: Daniels, Vandermeeren, Corstjens, Rentmeister, Matland, Carratta, Vandecauter, Di Lallo, Bilican (87’ Teker), Ouedraogo (92’ Schreurs), Jarju (79’ Sidibe). KSV OUDENAARDE: Dutoit, De Wilde, Van Ruyskensvelde, Ringoot, Vervaecke, Heirwegh, Martens (59’ Borahsasar), Van Hoolandt, Vanwildemeersch (54’ De Graeve), Belmans (64’ Goditiabois), Van Gyseghem. GELE KAARTEN: Matland, Van Hoolandt.