Hades pakt eerste thuiszege van het seizoen

Hades heeft op de negentiende speeldag zijn eerste thuiszege van het seizoen gepakt. Op een stijfbevroren grasmat maakte het het verschil in een aangename tweede helft. Een van de uitblinkerswas Jens Meeus, die na een magere eerste seizoenshelft eindelijk laat zien waarom Hades hem heeft aangetrokken.

Het was geleden van 9 april 2016 tegen Wellen (4-1) dat Hades in het eigen Kiewitstadion nog eens kon proeven van een competitiezege. Geen wonder dat de opluchting groot was bij spelers en staf. De grote euforie bleef uit. Terecht ook. Het pad naar de redding is nog lang. Jens Meeus speelde één van zijn beste wedstrijden in het shirt van Hades en had met een goal ook een groot aandeel in de zege. “Wij hebben hier keihard voor gewerkt en dan smaakt de beloning heel zoet. We hadden een zege nodig. Dat wij die kunnen pakken tegen een rechtstreekse concurrent doet nog extra deugd. Dat ik goed uit de voeten kon op het bevroren veld? Ik had er minder last van dan mijn rechtstreekse tegenstander.” Eindelijk zien we de Meeus die Hades voor ogen had? Meeus: “Ik heb wat pech gehad met blessures. Dat heeft mij tijd gekost. Hades heeft mij gehaald om het verschil te maken en ik hoop dat ik nu samen met het team op het juiste spoor zit.”

Om de ‘operatie redding’ kracht bij te zetten werden ook nog twee versterkingen gehaald. De eerste nieuwkomer is linksachter Axel Swerten (20, afkomstig uit Heers) van de beloften van Lommel United. “Een vinnige linksachter met een goede wedstrijdmentaliteit”, aldus sportief directeur Eddy Dries. Tweede nieuwkomer is Alessio Alessandro (20) van de A-kern van Westerlo. “Een deal die voor 99 procent rond is. Alessio kan het best uit de voeten als verdedigende middenvelder) en speelde bij de jeugd voor onder andere voor KRC Genk, MVV en Patro.” Beide spelers gaan met Hades in zee voor de rest van het lopende seizoen.

SCHEIDSRECHTER: Toeback. DOELPUNTEN: 62’ Gueroui 1-0, 74’ R. Kil 1-1, 75’ Meeus 2-1, 79’ Sögütcü 3-1. HADES: Gijbels, Thys, Gueroui, Schoofs, Frenda, Spitz, Decuypere, Wi. Claes, Bloemen (82’ Put), Sögütcü, Meeus (90’ Bogaers). CAPPELLEN: Vandenbossche, Vandebroek, Lenaerts (72’ Volant), Petersen, S. Kil, Engelen, Mathyssen, Van Den Heuvel, R. Kil, Spies, Van Hemert. GELE KAARTEN: Bogaers, Meeus, Lenaerts, Engelen.