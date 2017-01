Biesen zet flinke stap richting titel

KMR Biesen won gisteren met vooroorlogse cijfers op het veld van concurrent Heers (1-7) en zet zo een fikse stap richting titel in 3C. De voorsprong op nummer twee ’s Herenelderen bedraagt nu al elf punten.

De thuisploeg startte nochtans het best en nadat Vanhees er al snel 1-0 van maakte, miste Meuwis de kans op 2-0.

Daarna nam KMR Biesen over en iets vóór het halfuur bogen ze de achterstand om in 1-2. Vlak vóór de rust kopte Tomsin de geruststellende 1-3 binnen.

Meteen na de pauze kreeg Vanhees een uitgelezen kans op 2-3, maar hij mikte naast. Aan de overzijde ging de bal er vlotter in, Vandersmissen maakte er 1-4 van. Nadat Heers even later paal en lat trof, was het Smets die voor Biesen 1-5 maakte en de boeken definitief dicht deed. In de slotfase dikten Haenen en Merken nog aan tot de zware 1-7-eindcijfers.

Het leek er lang op dat topschutter Haenen niet zou scoren. ”Maar wie scoort, is niet belangrijk. De topschutterstitel interesseert mij niet zo, er is maar één titel die telt”, reageerde de lange spits, “We raakten vandaag niet in paniek na de vroege achterstand en zetten de situatie snel recht. Heers kreeg daarna nog enkele kansen, maar die pakt doelman Poulmans dit jaar allemaal. Op deze manier zetten we ‘s Herenelderen wel onder druk natuurlijk.”

SCHEIDSRECHTER: Claes. DOELPUNTEN: 3' Vanhees 1-0, 24' Tomsin 1-1, 26' Farssi 1-2, 41' Tomsin 1-3, 52' Vandersmissen 1-4, 61' Smets 1-5, 85' Haenen 1-6, 88' Merken 1-7. HEERS: Derwael, Vandevelde, Donnay (65' Posen), Benaets, Leunen, Vanhees, Tilkin, Festraets (44' Houbrechts), Claes, Meuwis, Hansoul. KMR BIESEN: Poulmans, Vandersmissen, D. Cleuren, Wygaerts, Farssi, Smets (80' Tedeschi), Habex, P. Claesen (70' S. Poesen), Merken, Tomsin (77' Imanovic), Haenen. GELE KAARTEN: Claes, Vandersmissen, D. Cleuren, P. Claesen.