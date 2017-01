Jeroen Swennen zorgt voor winst Opitter

Opitter (3B) won gisteren verdiend bij de buren van Opoeteren: 0-2. Vóór de Limburgse vlaai kon de thuisploeg de schijn nog ophouden, daarna drukte geel-groen door en bewees Jeroen Swennen zijn goudwaarde met treffers achttien en negentien van deze competitie.

“De partij kon nochtans een tijdlang alle kanten op”, reageerde Opoeteren-coach Damiaans. “Opitter drukte ons na de pauze echter met de neus op het feit dat we nog tekort komen tegen zulke stevig spelende elftallen.”

De hoop op een goed resultaat was ongetwijfeld deels gebaseerd op de voetballogica dat de ploeg die de kansen niet afmaakt, alsnog het deksel op de neus krijgt. Want al in de eerste helft kopte Swennen van dichtbij over en werd een inzet van Toon Klaps van de doellijn weggeveegd. Een mooie individuele actie van Daelmans niet te nagesproken, bleef de thuisploeg van goede kansen verstoken.

“We voerden de druk stelselmatig op, wonnen steeds meer duels en ik kreeg al snel het gevoel dat het doelpunt er zat aan te komen”, zegde Jeroen Swennen. “Na een knappe combinatie met Klaps kon ik de verlossende goal naast keeper Jeunen tegen het net prikken. Met de tweede treffer was geluk gemoeid. Een voorzet van Rob Pouls schoot voorbij verschillende verdedigers, zodat ik het leer slechts moest intikken.”

Dankzij deze twee doelpunten komt Swennen op kop in de topschuttersstand. “Toch is dit geen doel op zich. Uiteraard wil iedere spits goals maken. Maar als ik toch mag kiezen, dan opteer ik voor een plaatsje met Opitter in de eindronde. Dat zit er steeds meer in, nu we tweede staab.”

SCHEIDSRECHTER: Lesage. DOELPUNTEN: 74’ en 76’ J. Swennen 0-1 en 0-2.OPOETEREN: Jeunen, Vanhees, Geusens, Janssen, Vandebosch, T. Hilven, S. Hilven, Daelmans, Zoons, Croux (71’ Joris), Oosterbos.OPITTER: Verlaak, B. Swennen, Eerdekens, Mike Damm, T. Pouls, D. Pouls (85’ Kreemers), D. Palmers (62’ B. Geebelen), T. Klaps, D. Klaps, R. Pouls (87’ Meurs), J. Swennen.GELE KAARTEN: R. Pouls, Daelmans, Oosterbos.