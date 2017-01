Limburgers lopen sterk in Hannuit

Met de Ethiopische Birthukan Adamu en de Brit Andy Vernon gingen de overwinningen in Hannuit naar buitenlandse atleten. Louise Carton en Soufiane Bouchikhi werden als beste Belgen allebei tweede. Limburgers Imana Truyers (tweede Belgische) en Dieter Kersten (vierde Belg) konden terugblikken op sterke prestaties.

Bij de mannen hanteerde Andy Vernon, vijfde op het recente EK cross, de slopershamer. Eerst Kersten en Debognies en daarna ook D’hoedt en Petros begaven onder het beukwerk van de Brit. Vernon, die van start tot finish aan de leiding liep, schudde in de slotronden ook nog Kimeli en Bouchikhi, de nieuwe leider in de CrossCup, af. Dieter Kersten, die zich op een handvol seconden van D’hoedt als vierde Belg naar de zesde plaats knokte, kon terugblikken op een sterke wedstrijd. “In de voorlaatste ronde zag ik dat D’hoedt begon te verzwakken, maar hij kon zich in de laatste ronde herpakken. Ik heb me dan maar geconcentreerd op het duel met de Duitser Petros en dat heb ik gewonnen. Door de examens en het winterweer heb ik wat minder kunnen trainen. Daardoor zat ik vandaag vrij fris”, vertolkte Kersten zijn tevredenheid. “Ik moet op Kimeli maar veertig seconden prijsgeven. Dit is zonder twijfel mijn beste resultaat in de CrossCup tot nu toe. Na mijn examens vertrek ik voor een weekje naar Alicante. Daar ga ik samen met Michaël Somers en Pieter-Jan Hannes in goed weer kunnen trainen. Voor het provinciaal kampioenschap begin februari in Lanaken pas ik. Ik ben dan immers nog niet terug.” Steven Heemskerk won de wedstrijd bij de masters.

Vrouwen

Bij de vrouwen was het snel duidelijk dat het op de hardbevroren omloop voor de zege tussen Carton en Adamu zou gaan. Ze waren elkaar de hele wedstrijd door waard. Carton gaf meestal het tempo aan. Maar op het laatste heuveltje versnelde de Ethiopische en moest Carton enkele meters prijsgeven. Dat kloofje kreeg de Oostendse niet meer gedicht. Voor de derde podiumplek trok de Roemeense Birca aan het langste eind. Zij ontdeed zich in de slotfase van de Britse in België wonende Stefanie Barnes. Imana Truyers finishte als vijfde en werd tweede Belgische, in de CrossCup het beste resultaat ooit van de Hechtelse. “De vorige jaren was het hier altijd een modderpoel. Nu was de bodem bevroren en was het op sommige plaatsen uitkijken om niet weg te glijden. Na de tweede plaats in Soest en de winst vorige week in Kerkrade trek ik hier de opwaartse lijn door. Ik liep een aanvallende race, maar voelde dat het tempo van het groepje met Louise Carton voor mij te hoog was”, analyseerde Truyers. “Daarna was er achter mij constante druk van Van Accom, Gamachu en Vandenbussche. Maar met een sterk slot kon ik mijn voorsprong vasthouden en zelfs nog vergroten. Nu is het even op adem komen, maar in Rotselaar wil ik deze prestatie graag bevestigen.”