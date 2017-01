”Ik kan mijn team niets verwijten”

Zet dit seizoen Patro en Dessel samen op het veld en je krijgt gegarandeerd een karrenvracht doelpunten. Zo ook deze keer. Al waren de treffers nu wel beter verdeeld en toonden de Maaslanders zich een taaie brok. “Ik kan mijn ploeg niks verwijten,” aldus trainer Guido Brepoels.

In vergelijking met de heen- en bekerwedstrijd, toen Patro in totaal maar liefst tien tegendoelpunten slikte en niet kon tegenprikken, bood de eerste helft deze keer perspectieven. “We reageerden snel op die 1-0 en hadden nadien de wedstrijd onder controle,” opende Ruben Janssen. “Jammer dat ik op het einde van de eerste helft de bal in eigen doel kopte. Vansimpsen was bij de pinken. Ik moest wel ingrijpen,” zuchtte de Patro-kapitein.

“We waren niet aangeslagen, maar lieten ons dan te simpel verrassen op een counter, zelfs na een vrijschop voor ons. De bal viel in de juiste zone, maar de man die er moest staan, was er niet. In plaats van 2-2 werd het 3-1,” blikte trainer Brepoels terug. ”We vochten terug met een prachtig doelpunt van Jelle van Rijswijk. De spanning steeg, maar weer liep het fout. We moeten ook toegeven dat Dessel meer techniek en ervaring had. Ik kan mijn ploeg, die degelijk weerwerk bood, niets verwijten,” loofde Brepoels zijn jongens.

Wielemans

Finley Wielemans stond voor de tweede keer aan de aftrap, één dag voor zijn negentiende verjaardag. “Ik had mezelf graag een cadeautje gegund. Het lukte niet, maar onze mentaliteit was toch oké. Ik ben blij met deze speelkansen en wil zoveel mogelijk opsteken. Ruben Janssen en Danilo Sarkic achter mij zijn een enorme steun,” aldus Wielemans. Brepoels: “De uitslag is spijtig, maar niet abnormaal tegen dit Dessel. Belangrijk is dat we weer progressie maakten. Cosse bijvoorbeeld, goed voor een treffer en een assist, is helemaal opengebloeid. Tegen Virton en Dessel rekenden we op twee op zes. We hebben er drie, dus dat is een bonus. Dat geeft vertrouwen voor de komende belangrijke wedstrijden, tegen Hamme, Koksijde en Sprimont.”

SCHEIDSRECHTER: De Roover.DOELPUNTEN: 10' Janssens 1-0, 15' Cosse 1-1, 44' Janssen (own) 2-1, 51' Reuten 3-1, 58' van Rijswijk 3-2, 69' Jutten 4-2.DESSEL: Kustermans, Smet, Dreesen, Breugelmans (78' Gerits), Vosters, Reuten, Remen, Jutten, Tilburgs, Vansimpsen, Janssens (89' Debauve).PATRO: Knipping, Ella Ella, Janssen, Sarkic, Aka, Wielemans, Wala (73' Otte), Opdekamp, van Rijswijk, Cosse, Odutayo (73' Kiki).