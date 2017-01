“Het was moeilijk spelen op het harde veld”

THES hield de drie punten thuis tegen Grimbergen, maar aan het spelpeil kon het publiek zich bij die vriestemperaturen alvast niet opwarmen. De thuisploeg liep uit tot 2-0, maar na de aansluitingstreffer was het nog bibberen tot het einde.

Moutawakil stuurde Stefani al snel perfect in het straatje en die werkte beheerst af: 1-0. De bezoekers deden het niet onaardig, maar enkel bij een vrijschop van Kambala en een pegel van Musasa moest Forier de handen uit de mouwen steken. Vlak voor de rust strandde een vrijschop van Battista op de lat, in de daaropvolgende fase tikte Stefani een metertje naast. Net na de pauze mikte Vanwelkenhuysen van dichtbij op de keeper, maar vijf minuten later zorgde Van Oudenhove vanop de stip wel voor 2-0. Halfweg de tweede helft profiteerde Grimbergen van een misverstand in de verdediging om er 2-1 van te maken en in de slotminuut mocht THES zelfs nog blij zijn dat de bezoekers twee grote kansen onbenut lieten.

Forier stond voor het eerst tussen de palen bij THES. "Een fijn gevoel, ik heb er echt van genoten. Ik ben wel tevreden over mijn match. Zeker in de eerste helft pakte ik twee goeie ballen. Bij die tegengoal? Ik ga niet rechtstreeks in de fout, het is eerder een misverstandje met Van Oudenhove. Het was geen makkelijke zege, maar wel verdiend."

Ook nieuwkomer Seppe Brulmans maakte meteen na de rust zijn debuut. "Ik had wel speelminuten verwacht, alleen heb ik me op dit terrein niet echt kunnen tonen. Maar ik relativeer dat makkelijk. Ik heb geprobeerd het simpel te houden. Ik denk dat ik weinig ballen verloren heb. Wel jammer dat ik volgende week niet mag meedoen."

SCHEIDSRECHTER: Mollu.DOELPUNTEN: 8' Stefani 1-0, 53' Van Oudenhove (strafschop) 2-0, 67' Musasa 2-1.THES: Forier, Van Tilburg, Moutawakil, Annab, Willems, Battista, Kardes, Stefani, Van Oudenhove, Convents (46' Brulmans), Vanwelkenhuysen (61' Bennassar).GRIMBERGEN: Espeso, Vanhamel, Ozturk, Zénoun (58' Carrez), Mabika, Williot, Gabrielli, Musasa, Kambala, Naamane, Vander Voorde (85' Dekleermaeker).GELE KAARTEN: Van Oudenhove, Van Tilburg, Williot, Kardes, Bennassar.