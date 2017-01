Bij Twitter stromen de klachten binnen: “Ik word gedwongen om Donald Trump te volgen!”

De accounts van de president (@POTUS), First Lady (@FLOTUS), persverantwoordelijke (@PressSec), Witte Huis (@WhiteHouse) en vice-president (@VP) zijn nu in handen van Team Trump en niet meer van Barack Obama en zijn entourage. De tweetgeschiedenis werd volledig gewist, zodat alle betrokkenen met een ‘schone lei’ konden beginnen op het sociale medium.

De accounts moesten echter niet beginnen met nul volgers. Alle bestaande volgers werden simpelweg behouden. Wie fan was van Obama en niet van Trump moest dus zelf de account @POTUS ontvolgen. Daar loopt het echter fout op dit moment. Verschillende twitteraars hebben een klacht ingediend omdat ze nog steeds de account volgen nadat ze eerder @POTUS hadden ontvolgd.

If you unfollowed #potus or #flotus Twitter probably made you re-follow so go unfollow again. I did.