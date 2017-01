Zwemwater Kapermolen kleurt groen

Hasselt - Afgelopen weekend kleurde het water in het trainingsbad van het Hasseltse zwemcomplex Kapermolen opvallend groen in vergelijking met het water in de andere zwemkuip. Hoe dat komt, weet schepen van Sport Habib El Ouakili niet. “Maar gevaarlijk is het absoluut niet.”

De zwemmers en watersporters keken afgelopen weekend raar op in het half jaar oude stedelijk zwembad in Hasselt. Het water van het kleine 25 meterbad kleurde opvallend groen. Zeker in vergelijking met het zuivere water in het grote bad.

Hoe dat komt, weet schepen van Sport Habib El Ouakili (s.pa) niet. Maar een probleem is er niet. “De kleur heeft geen invloed op de waterkwaliteit”, zegt El Ouakili. “En die waterkwaliteit wordt meermaals per dag gemeten. Er was op geen enkel ogenblik een probleem voor de gezondheid van de zwemmers.”

Dosering

Vermoed wordt dat er een probleem was bij de dosering van het product dat het zwemwater hygiënisch houdt. “De dosering daarvan gebeurt automatisch”, zegt de schepen van Sport. “Maar de onderhoudsfirma heeft deze week de doseringssystemen manueel moeten bijsturen. Wellicht ligt de oorzaak daar. Hoe dan ook, er is geen enkel probleem en de onderhoudsfirma is bovendien de hele komende week in Kapermolen om de verwarming en de luchtcirculatie in het zwembad verder te optimaliseren. Zij gaan er enerzijds alles aan doen om het water in beide baden terug helder te krijgen en zullen er anderzijds voortdurend op toezien dat de waterkwaliteit zwemmen in veilige omstandigheden toelaat”, besluit El Ouakili.