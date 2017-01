Zo reageren inwoners Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt op mogelijke fusie

Overpelt / Neerpelt / Hamont-Achel - Gaan Neerpelt, Overpelt en Hamont-Achel fuseren tot de derde grootste Limburgse gemeente? De drie burgemeesters kondigden samen aan dat de wil er alvast is. Een werkgroep onder leiding van professor Johan Ackaert van de Universiteit Hasselt zal de mogelijkheden van een vrijwillige fusie onderzoeken. In het voorjaar zou er al duidelijkheid zijn. De tijd dringt want het Vlaamse aanbod van 500 euro schuldafbouw per inwoner in geval van een vrijwillig huwelijk, is nog maar geldig tot eind dit jaar.

Tot voor kort leek Overpelt niet in te gaan op de avances van Neerpelt om tot fusiegesprekken over te gaan. Mogelijk werd het water in de Dommel minder diep omdat ook Hamont-Achel in beeld kwam. Dat er ...