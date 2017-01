Schaatsverbod wordt massaal met de voeten getreden

Dilsen-Stokkem / Lummen / Overpelt / Lanaken / Genk - Afgelopen weekend werd in heel Limburg geschaatst op natuurlijke vijvers: van Genk tot Lanaken, Overpelt, Lummen en Dilsen-Stokkem werden de schaatsen bovengehaald. Toch is het nog even opletten geblazen. “In principe is het ijs nog niet dik genoeg. Maar als er niet te veel volk op dezelfde plaats staat, kan het weinig kwaad”, zegt HBvL-weerman Michel Nulens. “De rest van de week krijgen we nog nachtvorst, dus zal het ijs nog verder aandikken. Overdag wordt het 3 tot 4 graden, vanaf woensdag zelfs 6 tot 8 graden.”

In Dilsen-Stokkem werd er het hele weekend geschaatst op de oude vaart in Lanklaar en op de schaatsweide in Negenoord in Stokkem. “Op de schaatsweide in Negenoord is het toegestaan te schaatsen”, aldus Bart Janssen. “Dus kom ik met mijn kinderen hier graag ijspret beleven. Er zijn er die hockey spelen en anderen hebben de slee bij. De schaatsweide is amper 30 cm diep. Zaterdag kraakte het ijs nog, zondag heb ik geen kraak meer gehoord.”

Ook op de oude vaart in het centrum van Lanklaar bonden durvers de schaatsen aan. “Het oude kanaal is plaatselijk een meter diep”, weet Geoffrey Gonzalez. “Maar het ijs is met 13 cm dik genoeg. Je kan schaatsen van aan het watersportcentrum tot aan de brug bij Beau Séjour. Onder de brug is het ijs niet bevroren. Daar blijven we dus uit de buurt. Omdat er niet veel volk is, kan je snelheid maken over het bevroren water.”

Ook op de eeuwenoude vijver van Schalbroek in Lummen aan ijspret geen gebrek. Enkele jaren geleden kocht Natuurpunt de drie oude visvijvers en van De Vrienden van het Schulensbroek mocht er op de eerste vijver geschaatst worden. Het ijs op de ondiepe vijver werd zondagvoormiddag al getest en het was dik genoeg. In de namiddag werd er volop geschaatst, gewandeld, gegleden en gevallen op de ondiepe vijver. Leden van de KLJ van Linkhout voetbalden op het ijs en zelfs touwtje springen lukte aardig.

Stress

Toch is niet iedereen even blij met de schaatsers op de bevroren vijvers. Ook in De Maten in Genk werd er over het ijs gegleden. Niet alleen de hulpdiensten zijn daar misnoegd over, ook vzw Natuurpunt, die het gebied beheert, betreurt de zaak. “Het natuurreservaat is voor het publiek toegankelijk”, zegt Jaak Luys van Natuurpunt Genk. “Zij het enkel via de daartoe voorziene paden. Ook in de winter kan je het leven in het reservaat verstoren. Vooral voor watervogels is dat zo. Die leven vaak in het riet aan de rand van de vijvers. Schaatsers die over het ijs passeren, veroorzaken stress bij die dieren. Voor sommige soorten is het al moeilijk om te gedijen en te overwinteren. Die extra spanning kunnen ze missen als kiespijn. Neen, er staan geen borden dat er niet geschaatst mag worden op de vijvers van De Maten. Maar wel dat je de paden niet mag verlaten.”