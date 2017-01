Blunder Coosemans breekt Mechelen zuur op

Westerlo is met 1-2 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Op een half bevroren veld opende het al snel de score, maar KV Mechelen maakte halfweg de eerste periode gelijk via Kolovos. In de tweede helft zette KV Mechelen alles op alles voor de zege, maar na een blunder van Coosemans onder druk van Westerlo-invaller en Club-huurling Strandberg lobde Khaleem Hyland de 1-2 in doel. Door deze overwinning springt Westerlo weer over Moeskroen naar een vijftiende plaats.

Bij KV Mechelen was er geen spoor van Tim Matthys. Hij is nog steeds out met last aan de knie. Ninis Sotoris zit op de bank bij de thuisploeg. Seth De Witte is er nog niet bij na twee maand blessure. Westerlo startte met de verwachte ploeg in Mechelen.

Het was toch even schrikken voor beide ploegen in Mechelen. Het veld lag er nog half bevroren bij doordat een deel van de veldverwarming afgelopen nacht was uitgevallen. Het tweede deel van het veld was dan weer wel volledig ontdooid. Beide ploegen sloegen al snel de studieronde over en gingen vol in de aanval. Het ging goed op en neer, maar het was wel Westerlo dat het eerste de ban brak. Na een lange bal van Henkens legde Acolatse goed af voor Nicolas Rommens, die twijfelde niet en jaste de 0-1 heerlijk in doel.

Rommens maakt de 1-0 Foto: Photo News

Elk een goaltje

Het antwoord van KV Mechelen liet niet lang op zich wachten. Croizet testte de reflexen van Van Langendonck, maar die ging gepast neer. Even later moest hij zich wel gewonnen geven, maar Kolovos duwde de bal tegen de tweede paal. Geen goal, maar de thuisploeg voerde de druk steeds meer op. De gelijkmaker hing in de lucht, en viel vijf minuten na het halfuur dan toch. Kolovos nam de bal goed aan en trapte laag binnen, goed voor de 1-1 ruststand.

KV Mechelen ging door op datzelfde elan en kreeg nog enkele kansjes, maar een tweede doelpunt viel niet meer voor de rust. Na de rust hetzelfde beeld, KV Mechelen nam de wedstrijd in handen en Westerlo ging steeds meer loeren op de counter. Kolovos zorgde bijna meteen na de rust voor de 2-1, maar duwde de bal maar net naast de kooi van Van Langendonck.

Kolovos maakt er 1-1 van Foto: BELGA

Strandberg meteen van goudwaarde

Met de inbreng van Ninis, Claes en Osaguona ging Mechelen nog wat meer aanvallend spelen, maar het was pas na het inbrengen van Club-huurling Carlos Strandberg bij Westerlo dat de ban alsnog gebroken werd. Niet voor KV Mechelen, wél voor Westerlo. Colin Coosemans kwam ver uit de zestien, liet de bal liggen en Strandberg profiteerde. Met een gemillimeterde lobbal legde hij de 1-2 winning goal knap in het lege doel.

Door deze overwinning springt Westerlo weer over Moeskroen naar een vijftiende plaats. De Kemphanen hebben weer drie punten voorsprong op de Henegouwers. KV Mechelen blijft zesde, met evenveel punten als AA Gent.