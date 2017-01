Beringen -

Actiegroep Leefbaar Tervant heeft inwoners van Tervant en Hulst zaterdag meer informatie gegeven over hun beroep bij de Raad van State tegen de bouw van de biostoomcentrale op industrieterrein Ravenshout. De vergunning voor de afvalverbrandingscentrale in Beringen is er, en dus kan de bouw ervan dit jaar al starten. De uitspraak van de Raad van State kan daarentegen nog twee jaar op zich laten wachten. Ondertussen maakt actiegroep zich zorgen om de gezondheidsrisico’s voor omwonenden.