Kaat Bollen zwanger van een tweeling

Hechtel-Eksel -

Kaat Bollen (30) wordt mama. Vanaf juli zal de seksuologe uit Hechtel-Eksel haar handen meer dan vol hebben, want ze is 15 weken zwanger van een tweeling. “Het was de eerste keer prijs en meteen een tweeling: ik denk dat we goed geoefend hebben”, lacht Kaat, die in de zomer van 2015 trouwde met haar Nederlandse man Ian Thorne (33).