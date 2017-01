VIDEO. Waaghals springt van Belfort in Brugge

In Brugge is zondagmiddag een basejumper van de Belforttoren gesprongen. Op de beelden die een kijker naar VTM Nieuws stuurde, is te zien hoe iemand over de rand van de toren klimt, springt en zijn parachute meteen opent.

"De dader brengt zichzelf en andere burgers in gevaar met zijn actie", zegt een woordvoerder van de politie. Over basejumpen staat niets in het politiereglement. Op zich is het dus niet strafbaar, maar de politie vermoedt dat er misschien wel een andere inbreuk gepleegd is om de sprong te kunnen uitvoeren.