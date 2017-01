Veldverwarming van KV Mechelen uitgevallen: terrein maar half ontdooid...

In de nacht van zaterdag op zondag is de veldverwarming van KV Mechelen uitgevallen. Vervelend met de huidige vriestemperaturen. Voor de wedstrijd tegen Westerlo (20u) was één deel van het terrein niet ontdooid, met een glad en gevaarlijk resultaat. Sportief directeur Fi Vanhoof bevestigt echter dat de wedstrijd kan doorgaan. "De zon heeft zijn werk gedaan op één deel van het veld. Op het andere kan, ondanks de dooi, ook gevoetbald worden", zo klinkt het bij Sporza.