Gregory Wathelet brengt tweede wereldbekerjumping op zijn palmares

Gregory Wathelet heeft zondag de wereldbekerjumping in het Duitse Leipzig gewonnen. De 36-jarige Europese vicekampioen, 22e op de wereldranglijst, vormde met de 11-jarige merrie Coree de snelste van negen foutloze combinaties in een barrage met zestien. De Fransman Kevin Staut werd met Reveur tweede, de Duitser Niklas Krieg met Carella derde.

Pieter Devos sprokkelde met de 13-jarige ruin Espoir ook wereldbekerpunten. Hij was de snelste van de ruiters die vier strafpunten moesten noteren in de barrage, goed voor de tiende plaats en 7 punten.

Het is de tweede wereldbekerzege voor Wathelet. In 2011 won de Luikenaar met Copin in Mechelen, waar hij twee jaar voordien met Cortes al eens tweede was.

De 36-jarige Kevin Staut verstevigde zijn leidersplaats in de West-Europese liga. Na tien van dertien proeven heeft hij met 78 punten achttien punten voor op de Italiaan Lorenzo De Luca. De Ier Denis Lynch is met 45 punten derde. Wathelet klom met 37 punten van de 37e naar de tiende plaats op en is nu beste Belg in de stand.

Pieter Devos is met 35 punten twaalfde, Nicola Philippaerts met 31 punten achttiende, Jos Verlooy met 19 punten 34e, Niels Bruynseels met 18 punten 38e, Gudrun Patteet met 6 punten 67e, Jérôme Guery met 4 punten 70e en Olivier Philippaerts met 2 punten 73e. De top achttien springt van 27 maart tot 2 april de wereldbekerfinale in Omaha (Nebraska). De volgende manche wordt volgende week in het Zwitserse Zürich gesprongen.