Behalve topvrouw bij JBC is Ann Claes vooral moeder van vier, verslaafd aan marathonlopen, fan van vers koken en liefhebster van yoga. Om de week geeft ze een kijkje in haar hectische leven.

Soms vragen mensen me of ik ook wel eens iets koop bij prijsvechters zoals Primark of bij concurrenten als Zara en H&M. Het antwoord is nee. Niet omdat ik niets mooi zou vinden van hen, maar omdat tachtig ...