AUSTRALIAN OPEN. Goffin: “Het wordt een fysieke strijd, maar ik heb me nooit eerder zo fris gevoeld”

David Goffin (ATP 11) probeert maandag voor de eerste keer in zijn carrière de kwartfinales te bereiken op de Australian open. In de Rod Laver Arena neemt de 26-jarige Luikenaar het zondagnacht omstreeks 3 uur Belgische tijd op tegen de 23-jarige Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8). “Ik verwacht een erg fysieke wedstrijd tegen Dominic, maar ik heb me nooit eerder nog zo fris gevoeld voor de start van de tweede week op een grandslamtoernooi”, vertelde Goffin.

Goffin bereidt zich in alle rust voor op het belangrijke duel van maandag, dat hem een plaats in de top tien van de wereld zou kunnen opleveren. De Luikenaar sloeg zondag op het oefenterrein wat ballen met de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 14). “Op de eerste plaats ben ik blij dat ik nog in het toernooi zit. Voor de start van een Grand Slam is mijn eerste doel altijd de achtste finales bereiken. Die doelstelling heb ik al bereikt. Daarna hangt het altijd af van de tegenstander die je voorgeschoteld krijgt. Vorig jaar was dat Federer en toen was ik kansloos. Tegen Thiem heb ik meer kansen. Het loopt hier elke wedstrijd beter en beter.”

Voor de 23-jarige Oostenrijker is het de eerste keer dat hij bij de laatste zestien zit in Melbourne. Vorig jaar ging hij er in de derde ronde uit tegen Goffin. Enkele maanden later nam hij echter al revanche op Roland Garros, wat de tussenstand in de onderlinge confrontaties op 4-3 bracht in het voordeel van de Luikenaar. “We trainen ook samen en dus kennen we mekaar goed. Maar ik heb toch nog eens het slot van zijn wedstrijd tegen Benoît Paire bekeken, want soms brengt hij toch wat kleine veranderingen in zijn tennis aan. Ik wil mijn beste tennis op de mat leggen en proberen de kwartfinales te bereiken”, besloot de Belgische nummer een.

In zijn wedstrijd tegen Paire ondervond Thiem last van de rechterschouder en moest hij verzorging vragen. “Ik denk dat dat probleem intussen van de baan is”, vertelde Thiem. “Fysiek ben ik er klaar voor. Nu ik in de tweede week zit, heb ik nog meer zin gekregen om hier ver door te stoten. Tegen Goffin belooft het nog maar eens een grote wedstrijd te worden.”