'Refugiehuis' langs Grauwe Torenwal verkocht aan investeerder

Bree - Het zogenaamde 'Refugiehuis' langs de kleine ring, ter hoogte van de Grauwe Torenwal, is via de federale vastgoedsite ‘FED-net’ verkocht. Het gebouw maakt deel uit van de 'Hof van de dekenij' en was lange tijd de thuishaven van de Breese Jeugdmuziekschool. Momenteel staat het pand al sinds 2009 leeg.

Het voormalige Refugiehuis van de abdij van de Witheren van Postel langs de Grauwe Torenwal werd gebouwd tussen 1631 en 1639. De Witheren gebruikte dit gebouw als vluchtoord, vandaar de naam Refugiehuis. Het gebouw werd in 1980 gekocht door het stadsbestuur van Bree en van 1984 tot 2009 was de Breese Jeugdmuziekschool er gehuisvest. In 2010 werd het refugiehuis, samen met de dekenij, de kapelanij en een woning aan de Vaesstraat, beschermd als monument. In 2009 had het toenmalig bestuur nog plannen om een deel van de stedelijke administratie in het Refugiehuis onder te brengen. Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V): "Het gebouw werd voor 211.000 euro verkocht aan de investeringsmaatschappij Clybouw Adviseurs uit Lint. Zij gaan het gebouw uiteraard helemaal restaureren. Een exacte toekomstige bestemming staat nog niet vast. We zijn wel heel tevreden met het feit dat dit historisch waardevolle gebouw na een grondige restauratie als Brees erfgoed bewaard zal blijven.” Arnoud Clybouw van Clybouw Invest: “We zijn geen bouwfirma, maar een investeringsbedrijf: we gaan dus met een aantal partners samenzitten om te bekijken hoe we dit dossier best kunnen finaliseren. Het gebouw gaat in elk geval een nieuwe functie krijgen. In eerste instantie denken we aan de realisatie van burelen en kantoren, die dan verhuurd of verkocht kunnen worden, maar ook appartementen zijn een optie. Dat gaat er ook een beetje van afhangen van wat stedenbouwkundig mogelijk is op de site. Het is in elk geval zo dat het gebouw omgeven wordt door enerzijds een historisch waardevolle omgeving en anderzijds door het volledig nieuw opwaarderingsproject van de herinrichting van de kleine ring. Volgens ons zijn hier diverse interessante mogelijkheden om het pand te ontwikkelen: momenteel sluiten we geen enkele mogelijkheid uit.”