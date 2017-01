Riemst - Vrijdagavond is een poging tot inbraak vastgesteld in de Biestertstraat in Grote-Spouwen. De daders hadden geprobeerd om het raam van de keuken open te breken. Een poging tot inbraak werd ook vastgesteld op de Elderenweg in Millen. Donderdagnacht hadden de bewoners overigens ook al inbrekers over de vloer gehad.