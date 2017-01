Juan Pablo Montoya wint Race of Champions

Voormalig F1-piloot Juan Pablo Montoya heeft in Miami de Race of Champions gewonnen.

De Race of Champions vond dit jaar voor het eerst in het Amerikaanse Miami plaats. Het was ook voor de eerste keer dat de Colombiaan Juan Pablo Montoya deelnam aan het event en de Colombiaan ging meteen met de hoofdprijs aan de haal.

Tijdens het knock-outsysteem in de groepsfase haalde Montoya het van Pascal Wehrlein en Petter Solberg. Vervolgens haalde Montoya het van Travis Pastrana in de kwartfinale, Felipe Massa in de halve finale. In de finale haalde de voormalig F1-piloot het vervolgens met 2-0 van Tom Kristensen.

"Ik ben door het dolle heen. Ik heb nooit eerder aan dit event deelgenomen en mijn vrouw zei dat ik beter zou racen indien ik wenste deel te nemen," zei een dolgelukkige Montoya. "Je gaat van een rallywagen naar een buggy en een KTM, het is echt te gek!"

Titelverdediger Sebastian Vettel werd verrassend al in de groepsfase uitgeschakeld. Het aanwezig publiek werd echter ook opgeschrikt door een crash tussen Pascal Wehrlein en Felipe Massa.

Nadat beide wagens over de finish waren gereden tikte Wehrlein de wagen van Massa aan, waarna de Duitser zijn wagen aan het tollen ging en in een muurtje belandde. Beide piloten stapten gelukkig zonder kleerscheuren uit hun wagen.

