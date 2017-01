De held van Italië: leraar ging brandende bus in en redde meerdere leerlingen

Dat er bij het zware busongeval in Italië niet meer dan zestien dodelijke slachtoffers te betreuren waren, is onder meer te danken aan Gyorgy Vigh. De Hongaarse turnleerkracht sprong de brandende bus op en redde meerdere levens, meldt de Italiaanse krant La Stampa.

De Hongaarse bus vol schoolkinderen was vrijdagavond onderweg van Frankrijk naar Hongarije. Aan een afrit in de buurt van Verona liep het fout toen het voertuig kort voor middernacht tegen een elektriciteitspaal botste. Daarop vloog de bus in brand. De balans is zwaar: 16 doden en 39 gewonden.

Dat er niet nog meer slachtoffers vielen, mag mee toegeschreven worden aan de 50-jarige Gyorgy Vigh. De sportleerkracht sprong de brandende bus meermaals weer op om leerlingen te redden. “Ik weet niet hoeveel ik er gered heb”, zegt hij in de Italiaanse krant La Stampa.

De held raakte daardoor zelf ook zwaargewond. Hij liep zware brandwonden en enkele breuken op. Volgens de beheerder van de snelweg in Verone redde Vigh liefst dertien kinderen. “Hij heeft hen gered door die brandende bus opnieuw in te gaan.”