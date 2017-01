Oostende kent geen genade met Charleroi

In het duel tussen de twee Belgische deelnemers aan de Champions League was Oostende ijskoud de beste: 86-58. Bij Charleroi maakten Richardson en Iarochevitch hun heroptreden in de Euromillions League. Na vijftien speeldagen is titelverdediger Oostende zo voor het eerst dit seizoen de enige leider.

Na fout van Kemp opende Salumu aan de vrijworplijn de score. Gillet en Katic duwden meteen tot 6-0 door. Bij Charleroi keek Kemp snel tegen twee fouten aan. Met een stevig reboundoverzicht als basis rondt Oostende het openingskwart met een aardige 17-9-voorsprong af. Met bommen knaagden Libert (2) en Richardson (1) vroeg in het tweede wedstrijdschuifje aan de achterstand. Hun ploegmaats lieten zich echter vaak op onzuiverheid betrappen. Zes punten op rij van Newbill gaven de Oostendenaars nieuwe zuurstof: 28-18.

Ondanks de inzet van Marnegrave zagen de Karolingers het verschil stap per stap toenemen. Gillet en Mwema pakten bovendien in de twintigste minuut met twee driepunters uit. Na de rust (46-29) zetten Schwartz, Shepherd en Iarochevitch met een 0-8-rush de achtervolging in. Ook Marnegrave en Harris haalden het afstandswapen uit hun rugzak: 51-43. Dichter zouden de Karolingers zaterdagavond niet meer naderen. Keselj, Gillet en co verdubbelden snel de voorsprong tot een onoverbrugbaar geheel van zestien eenheden bij 61-45 na 28 minuten. Vroeg in het vierde kwart overschreed topschutter Boukichou met een knappe korf de grens van twintig eenheden: 72-51.

Die korf paste binnen een keurige 10-0 van de thuisploeg. Bijna keerden de Spirous met een dertiger huiswaarts.

OOSTENDE: (30 op 54 waarvan 6 op 17 driepunters, 20 op 24 vrijworpen, 21 fouten) GILLET 5-2, SALUMU 4-6, KATIC 6-2 DJORDJEVIC 0-4, KESTELOOT 3-4, Walden 2-3, Mwema 5-0, Keselj 3-7, Boukichou 6-8, Kuridza 4-2, Newbill 8-2.

CHARLEROI: (18 op 59 waarvan 10 op 29 driepunters, 12 op 19 vrijworpen, 22 fouten) IAROCHEVITCH 3-7, MARNEGRAVE 2-5, SHEPHERD 5-5, KEMP 2-2, SCHWARTZ 0-2, Libert 6-5, Fusek 6-0, Harris 0-3, Richardson 3-0, Gaudoux 2-0.

KWARTS: 17-9, 29-20, 19-22, 21-7