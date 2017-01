Maaseik geeft Roeselare pandoering in topper

Noliko Maaseik heeft de topper in het volleybal gewonnen van Knack Roeselare. De Limburgers smeerden hun West-Vlaamse opponenten de eerste nederlaag van het seizoen aan. Het werd een droge 3-0.

Spannend was het enkel in de laatste set. De eerste twee gingen met sprekend gemak naar Maaseik, dat simpelweg een klasse beter was dan Roeselare. De Limburgers wonnen die met respectieelijk 25-20 en 25-16. In de laatste set gaf leider Roeselare wel tegengas, maar Maaseik won desondanks met 26-24 en bezorgde Roeselare zo zijn eerste nederlaag van deze competitie.