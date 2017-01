Manor F1 team wil nieuw F1-seizoen starten met bolide uit 2016

Het financieel geplaagde Manor Racing wil het nieuwe F1-seizoen met het chassis van haar oude wagen aanvatten.

Het moederbedrijf van Manor Racing kwam op 6 januari onder curatele te staan en is dringend op zoek naar vers geld en een overnemer. De voorbije dagen werd wel al duidelijk dat Manor voldoende geld heeft om het personeel tot eind januari te betalen.

Met het oog op de start van het nieuwe F1-seizoen heeft de renstal echter zo'n 500 000 Britse pond nodig om te kunnen deelnemen aan de wintertests en zich te kunnen voorbereiden op de start van het nieuwe seizoen. Men hoopt om uiterlijk tegen eind volgende week voldoende geld bij elkaar te krijgen.

Er zouden gesprekken bezig zijn met mogelijke investeerders. De belangrijkste naam die daarbij valt is die van de Indonesische zakenman Ricardo Galael. Galael sponsorde het voorbije jaar zijn zoon Sean en het GP2-team Campos Racing.

Manor liet wel ondertussen weten dat het met het chassis van 2016 aan het nieuwe seizoen wil beginnen. Manor kreeg reeds toestemming van de FIA om als basis voor de 2017-wagen het chassis van 2016 te gebruiken. Belangrijk voordeel daarbij is dat Manor Racing niet opnieuw door de verplichte crashttests moet zien te geraken. Wel is het zo dat Manor haar wagen in die mate moet zien aan te passen dat hij voldoet aan de reglementen van 2017.

Indien Manor Racing in Australië de startgrid zou halen is het echter maar de vraag hoe competitief de renstal zou zijn. Na een serieuze stap vooruit in 2016 dreigt in 2017 immers een serieuze stap achteruit.

Door de reglementswijzigingen zouden de F1-bolides immers zo'n vier tot vijf seconden per ronde sneller worden. Dat zit er met een aangepast 2016-bolide ongetwijfeld niet in. De 107 procent-regel dreigt bovendien voor Manor alsnog roet in het eten te gooien.

