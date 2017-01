Federer start boysband en etaleert zijn zangkunsten

Roger Federer gaat al een hele tijd mee in het tenniscircuit, dus is het niet verwonderlijk dat hij stilaan denkt aan zijn plannen na zijn sportcarrière. Een grappige tweet van de Zwitser lijkt alvast iets te ‘onthullen’. Met de woorden “we starten een boysband” en een video samen met Tommy Haas en Grigor Dimitrov toont hij op schitterende wijze zijn zangtalent.

Aan overtuiging kan Federer ten opzichte van zijn collega’s nog wat leren, maar dat maakt het resultaat er niet minder mooi op. Op de tonen van ‘Hard To Say I’m Sorry’ doet het zangtrio zijn uiterste best, tot hilariteit van de aanwezigen achter de camera. Gelukkig deed hun bandnaam ‘NotNSync’ al bij voorbaat niet het beste vermoeden.

Federer moet naast zijn zangcarrière ook nog steeds aan de bak op de Australian Open. In de vierde ronde zal hij er aantreden tegen de Japanner Kei Nishikori.