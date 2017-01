“Neem mij Anderlecht af en ik ben zo goed als dood”

Hoe zou het met Michel Verschueren zijn? Op zijn 85ste popelt Mister Michel nóg tot Anderlecht begint: “Zondag kunnen we weer nummer één zijn!” De winter kraakt in de botten, tijd voor een warm gesprek met de Zilveren Vos van het Belgische voetbal. Nog steeds “maniakaal misvormd”, zegt hij zelf. Over de dood. Over zijn zoon Michael, in zijn voetsporen. En dan toch een beetje over Anderlecht, of wat dacht u?