Trump dankt media voor “geweldige” beoordeling van zijn speech

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn eerste dag in het Witte Huis teruggeblikt op zijn beëdiging als president. Zaterdagochtend om 7 uur (lokale tijd) stuurde hij, uiteraard via Twitter, zijn eerste reacties de wereld in.

Trump had het over “een fantastische dag en avond in Washington”. Hij bedankte ook de conservatie tv-zender Fox News “en zo veel andere media voor hun geweldige beoordeling van mijn speech”, zo meldt hij over zijn inauguratietoespraak, die nochtans niet overal op gejuich werd onthaald. Trump benadrukt die “geweldige” reviews evenwel door het woord in hoofdletters te schrijven.