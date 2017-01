Elk weekend duwen we onze huisanalist Johan Boskamp twee actuele stellingen onder de neus. De niet-op-zijn-mond-gevallen Rotterdammer heeft maar twee opties: hij kan 'akkoord' of 'niet-akkoord' gaan met onze prangende thema's. Want...

1. Adrien Trebel is een versterking voor Anderlecht - NIET AKOORD

“Je weet nu al dat dat weer gezeik wordt met de supporters. Al verwacht ik niet dat het zo erg zal zijn als bij Steven Defour ...