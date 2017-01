Wereldberoemde actrice: “Donald Trump was geobsedeerd door mij”

De Amerikaanse actrice Kristen Stewart deelt het wantrouwen van een grote groep van vrouwen tegenover de kersverse Amerikaanse president Donald Trump. “Een paar jaar geleden was hij geobsedeerd door mij”, vertelt ze in Variety. “Het was echt gek.”

De 26-jarige actrice - onder meer bekend van de Twilight-films - werd tijdens het filmfestival Sundance geïnterviewd. En uiteraard duurde het niet lang voor het onderwerp Donald Trump aangesneden werd. De actrice vertelde er dat ze het wantrouwen tegenover de 45ste president deelt. Zeker omdat ze al een voorgeschiedenis met hem heeft.

Donald Trump met zijn Melania. Foto: EPA

Daarvoor moeten we even terug naar 2012. Trump presenteerde toen het programma The Apprentice en was al bijzonder actief op Twitter. In enkele tweets maakte hij duidelijk dat hij niet tevreden was met het gedrag van Kristen Stewart, die haar toenmalige vriend Robert Pattinson bedrogen zou hebben. “Hij moet haar niet terugnemen”, tweette hij. “Ze heeft hem bedrogen als een hond en gaat dat zeker opnieuw doen. Bekijk haar maar, je ziet het meteen. Hij kan veel beter vinden.” Of nog: “Wees slim, Robert, dump haar. Binnen enkele jaren zul je me dankbaar zijn.”

Stewart kwam in het interview op Sundance nog even terug op die feiten. “Dat was gek”, zegt ze. “Hij was toen echt zot van mij, helemaal geobsedeerd. “