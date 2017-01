John Crombez schrijft open brief aan Roland Duchâtelet

Sp.a-voorzitter John Crombez reageert op de column van Roland Duchâtelet in onze vrijdagkrant.

Beste Roland Duchâtelet,

Ik las gisteren in de krant, dat u met een aantal vragen zit over het Vlaamse socialisme. Ik geef u dan ook graag een antwoord.

Deze rechtse regeringen beweren dat er maar 1 keuze is: besparen op mensen. Ze beslisten om mensen langer te laten werken voor minder loon en minder pensioen en na stapels extra facturen voor elektriciteit en water, is het nu ook de patiënt die meer moet betalen bij de dokter, de kinesist en de tandarts. En gaan we als land erop vooruit? Neen. België zit op de Europese strafbank omdat de minister van Financiën een gat van meer dan 6 miljard in de begroting sloeg en we zijn het enige land in Europa waar de verkoop in kleinhandel afneemt en zelfstandigen erop achteruit boeren.

Ik gooi het in mijn nieuwe boek Ctrl+Alt+Del dan ook over een andere boeg, met nieuwe ideeën in plaats van mij vast te klampen aan het verleden. Ik heb een positief project dat mensen versterkt en onze sociale zekerheid eerlijker en eenvoudiger maakt. Zo stel ik voor om jongeren tot hun 23e een basisloon te geven en wie voor een ziek kind of een hulpbehoevende ouder zorgt een volwaardig loon te garanderen in plaats van een kleine vergoeding. Zo wil ik komaf maken met statuten - of je nu ambtenaar, zelfstandige of werknemers bent, het maakt niet uit - en pleit ik voor een basispensioen na 42 jaar werk. En voor elke gewerkte dag verdien je meer pensioen.

Met het drieluik (1) basisloon voor jongeren, (2) maatschappelijk relevant werk volwaardig verlonen en (3) een basispensioen na 42 jaar werken, krijg je een betaalbaar alternatief voor het levenslange basisinkomen zonder voorwaarden. Een idee waar u voor pleit, maar dat wel een gat in de sociale zekerheid boort.

Beste Roland, nadat u mijn boek hebt gelezen, stel ik voor om eens af te spreken. Dat loopt een pak vlotter dan heen en weer schrijven. Ik kijk er alvast naar uit.

Warme groet,

John