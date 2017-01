“Waarom doet Niels niet meer normaal?”

“Al die kleine vetes in de cross. Ik moet daar geweldig om lachen.” Het WK veldrijden is pas over acht dagen, maar vanop de massagetafel in zijn Spaanse stageoord, weet Mathieu van der Poel nu al dat het een veelbesproken week wordt. Voor één keer wil hij er zelfs aan meedoen. Dan had Niels Albert vader Adrie van der Poel maar niet van favoritisme moeten beschuldigen. “Ooit keek ik op naar Niels”, klinkt het. “Nu is het nog te veel dat hij goeiendag moet zeggen tegen mij.” Wij zochten Van der Poel op in Benicasim, pal op zijn 22ste verjaardag.