Brighton springt naar leiding Championship dankzij assist Pocognoli

Brighton & Hove Albion heeft vrijdag met 2-1 gewonnen tegen Sheffield Wednesday op de 27e speeldag van de Engelse Championship. Brighton springt zo over Newcastle naar de leidersplaats in het klassement. Sébastien Pocognoli stond bij Brighton de volledige wedstrijd tussen de lijnen en gaf de assist bij het winnende doelpunt.

Voor het eerst sinds 13 december 2016, een 2-3 overwinning op bezoek bij Blackburn, mocht Sébastien Pocognoli nog eens in de basis starten van manager Chris Hughton. Na 35 minuten kwam Brighton op voorsprong dankzij een doelpunt van voormalig Standard-speler Anthony Knockaert. Pocognoli had kort daarvoor al een gele kaart gekregen in de 29e minuut. Brighton leek met een voorsprong de rust in te gaan, tot Lewis Dunk zijn eigen doelman verschalkte in de 45e minuut.

In de tweede helft werd de opdracht voor Brighton nog moeilijker toen aanvaller Glenn Murray een penalty veroorzaakte en bovendien met een rode kaart het veld moest verlaten. Brighton-doelman David Stockdale bracht echter knap redding. De hemel klaarde helemaal op voor Brighton toen Pocognoli zijn moment gekomen achtte en Knockaert met een knappe voorzet zijn tweede en winnende doelpunt voorschotelde in de 85e minuut. In de slotfase werden nog twee spelers van Sheffield Wednesday uitgesloten met een rode kaart.

Dankzij de overwinning springt Brighton over Newcastle naar de leidersplaats in het klassement met 57 punten uit 26 wedstrijden. Newcastle volgt op twee punten.