De laatste speech van Obama: “We hebben ons afscheid uitgemolken”

Terwijl Donald Trump zijn eerste handtekeningen plaatste als president van de Verenigde Staten en een nationale dag van het patriottisme uitriep, gaf zijn voorganger Barack Obama een afscheidsspeech op de luchtmachtbasis Andrews.

Trump begaf zich na zijn inhuldigingsspeech naar het Capitool, waar hij enkele formele nominaties voor zijn kabinet ondertekende, weet de BBC. Maar ook, en volledig in lijn met de boodschap van toespraak, roept Trump een nationale dag van het patriottisme uit.

Op de militaire luchtmachtbasis Andrews, ten zuidwesten van de hoofdstad Washington DC, sprak de, sinds enkele uren voormalige president, de aanwezigen kort toe. Obama gaf toe dat hij en zijn vrouw Michelle hun afscheid van het Witte Huis hadden “uitgemolken”. Op een iets meer serieuzere toon zei Obama dat president zijn van de VS “het voorrecht van zijn leven was”. Hij nam afscheid met de woorden “Yes, we did!”.

Ondertussen heeft zowel Trump als vicepresident Mike Pence al getwitterd via het account van POTUS en Vice President. Ook het Twitterprofiel van de First Lady is ondertussen overgedragen aan Melania Trump. Zij heeft nog niets getweet.

Foto: AP

Foto: REUTERS