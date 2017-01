Nog te veel vrouwen geknipt bij bevalling: "Ze willen het niet meer"

Hasselt -

Gynaecologen ‘knippen’ in ons land nog altijd te veel tijdens de bevalling, ook als er geen medische aanleiding is. In 2015 kregen 47,2 procent van de Vlaamse vrouwen een episiotomie of ‘knipje’, om de bevalling te versnellen. Limburg doet het met 39,1 procent opvallend beter. Al loopt het knippercentage in de Limburgse ziekenhuizen wel sterk uiteen: van 25,1 procent in het Overpeltse Mariaziekenhuis tot 50 procent in Ziekenhuis Maas en Kempen. “Een knip is agressiever dan natuurlijk scheuren: vrouwen hebben er langer last van”, zegt gynaecoloog Hendrik Cammu.