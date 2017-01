143 politiecamera’s houden Hasselt vanaf de zomer nauwlettend in het oog

Hasselt - Vanaf de zomer zullen 143 camera’s de klok rond beelden maken van Hasselt om de veiligheid te verhogen. “Dat betekent niet dat die beelden onmiddellijk bekeken worden. Als er achteraf iets gebeurt en we een dader willen vatten, gaan we de beelden bekijken. We houden uiteraard rekening met de privacy”, zegt burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) aan TVL.

De stad investeerde zo’n 800.000 euro in het project. Als eerste fase zal de hele Groene Boulevard ‘afgedekt’ worden en volledig onder cameratoezicht komen. Zo kunnen mensen met slechte bedoelingen niet langer ongezien in of uit de stad komen. Er komen ook 360-graden-camera’s waarmee inspecteurs vanop het politiecommissariaat kunnen inzoomen op gezichten en nummerplaten. “We willen de bezoekers van de stad een veilig gevoel geven en indien nodig snel kunnen inspelen op situaties in de binnenstad”, aldus korpschef van de zone LRH Philip Pirard,

In een tweede fase worden de camera’s uitgerust met sensoren om de luchtkwaliteit en het geluidsniveau in hasselt te meten.