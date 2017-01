OVERZICHT. Zo verliep de eedaflegging van Trump

Donald Trump mag zich nu officieel de 45ste president van de Verenigde Staten noemen. Hij legde de eed af voor het Capitool in Washington en genoot zichtbaar van het enorme applaus dat hem te beurt viel.

President worden, daar moet je iets voor over hebben. Dat bleek vrijdag voor Donald Trump, die al van vroeg ’s ochtends van hier naar daar moest. Ontbijt, een kerkdienst, koffie bij de Obama’s en dan vervolgens de apotheose aan het Capitool in het gigantisch beveiligde Washington: de 45ste president van de VS heeft geen tijd gehad om zich te vervelen.

Foto: Photo News

De eedaflegging en de speech die daarop volgde, waren de momenten waar vele miljoenen mensen wereldwijd reikhalzend naar uitgekeken hadden. Het leek een jaar geleden nog onmogelijk gezien de controverse rond zijn persoon, maar Trump won de presidentsverkiezingen wel degelijk en neemt zaterdag zijn intrede in het Witte Huis.

Speech zelf geschreven

Donald Trump legde vrijdag om 18 uur onze tijd de eed af als Amerikaanse president. Van de rellen buiten het Capitool trok ‘The Donald’ zich niets aan. Hij genoot zichtbaar van het applaus toen hij het in enkele maanden tijd gebouwde podium aan het monumentale gebouw in Washington betrad.

Eerst legde Mike Pence deed af als vicepresident. “I do solemnly swear” zei hij, even later nog eens herhaald door Trump zelf. Met zijn hand op twee Bijbels zweerde hij de grondwet te respecteren.

Na een indrukwekkend Hail to the Chief en 21 kanonschoten, was het tijd voor Trump om te speechen. Dat deed hij 20 minuten lang in zijn eigen woorden, want de nieuwe president koos ervoor om zijn speech helemaal zelf te schrijven.

Volk aan de macht

Foto: AFP

“Bedankt”, stak hij van wal. “Wij hebben als taak om ons land opnieuw op te bouwen. Er zullen ons grote uitdagingen wachten, maar we kunnen het aan.” Trump bedankt Barack en Michelle Obama voor hun hulp tijdens de overdracht om vervolgens hun beleid en dat van hun voorgangers met de grond gelijk te maken.

“Vandaag dragen we de macht over van Washington DC naar jullie, het volk. Te lang heeft een kleine groep in de hoofdstad de vruchten geplukt van de regering, terwijl het volk moest betalen. Washington bloeide op, maar het volk niet. Dat verandert nu. Dit moment is jullie moment. Dit is jullie dag, jullie feest, en de Verenigde Staten is jullie land.”

Trump beloofde in zijn speech alles te zullen doen voor de Amerikanen, om hen het onderwijs en alle steun te geven die ze verdienen. “Want we hebben te veel geld gestoken in buitenlandse bedrijven, legers en grenzen, terwijl we onze bedrijven en grenzen niet beschermd hebben. We hebben andere landen rijk gemaakt en onze rijkdom is verdwenen. Een voor een gingen onze fabrieken failliet, zonder te denken aan het ongeluk van al die families. Nu kijken we enkel naar de toekomst. Amerika moet weer op de eerste plaats komen. Ik ga vechten voor jullie en jullie nooit in de steek laten. Amerika gaat weer winnen. America first.”

“We gaan ons land terug opbouwen met Amerikaanse handen en arbeid”, aldus Trump. “We willen onze waarden en normen niet opdringen maar zullen een voorbeeld zijn voor de wereld. En dus zullen we vechten tegen de radicale islam en het terrorisme.”

“We moeten groots denken en nog grootser worden. Politici die enkel praten niets doen, zullen we niet tolereren. Mensen die klagen zonder er iets aan te doen, willen we niet. Loze beloftes zijn iets van het verleden. Het uur van de actie is aangebroken. Niemand is zo moedig als Amerikanen. Als Amerika één is, is het niet te stoppen”, riep Trump. “Geen enkele uitdaging is ons te veel. We zullen niet falen. Of je nu zwart, bruin of blank bent, we hebben allemaal rood bloed en we zijn allemaal patriotten.”

Vervolgens richtte hij zich tot alle Amerikanen, van oceaan tot oceaan. “Je zal nooit meer genegeerd worden. Je stem en je dromen zullen ons leiden en de weg tonen. Samen zullen we Amerika sterk, rijk, trots en veilig maken. En ja hoor: samen zullen we Amerika weer great maken.”

Herbekijk de volledige speech:

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AFP