De ultieme vernedering: Hillary moet de eedaflegging vanop de eerste rij volgen

De inauguratie van Donald Trump als 45ste president van de VS was geen mooie dag voor Hillary Clinton. Integendeel: in het bijzijn van haar man Bill moest ze alles vanop de eerste rij volgen. En heel enthousiast leek ze daar niet over.

De grote uitdaagster van Donald Trump voor het presidentschap moest de duimen leggen voor de Republikein tijdens de verkiezingen. Op een persconferentie achteraf maakte ze al duidelijk dat ze dat ervaarde als een enorme klap.

Op de tribune voor het Capitool in Washington, waar ze zelf zo graag de eed afgelegd zou hebben, moest ze vrijdag helaas vanop de eerste rij toekijken hoe Donald Trump dat deed. Wanneer ze wist dat ze in beeld kwam, was ze enthousiast en lachte ze. Maar op momenten waarop de camera niet op haar gericht was, stond haar gezicht op onweer.

